Tischtennis Ellenbogen bremst Eise aus

Von Marco Steinbrenner

Ursingen. Bitter: Tom Eise hat beim Top 48-Bundesranglistenturnier der Jungen im hessischen Ursingen nur knapp den Sprung auf das Podest verpasst. Das Nachwuchstalent aus Weil belegte den undankbaren vierten Platz. Die Fahrkarte zum Top 24, das am 25. und 26. November in Neckarsulm ausgetragen wird, löste Eise jedoch.

Doch damit nicht genug: Der 17-Jährige musste im Halbfinale gegen Tom Mykietyn (TTC Vernich) beim Stand von 4:11 und 2:5 verletzungsbedingt aufgeben. Was war passiert? Seit Mittwoch plagt sich der Drittligaspieler des TTC 1946 Weinheim mit einer hartnäckigen Verletzung am rechten Ellenbogen herum. „Am Sonntag wurden die Schmerzen immer schlimmer, sodass ich in Absprache mit meinem Betreuer entschieden habe, lieber nicht weiterzuspielen“, berichtete Tom Eise und trat zur Partie um Bronze erst gar nicht mehr an.

Trotzdem war das Eigengewächs des ESV Weil mit seinen Leistungen zufrieden. Und das nicht ohne Grund, denn der an Position zwei gesetzte Eise wurde seiner Rolle als Mitfavorit in der Vorrunde gerecht. Gegen Timotius Köchling (SV Union Velbert), Nick Rother (Preetzer TSV) und Til Puhlmann (TSV Rostock Süd) gab er nur einen Satz ab. Souveräne 3:0-Siege feierte Eise gegen Jürgen Haider (TSV Schwabhausen) und Florian Kaulfuß (SV SR Hohenstein). „Am Anfang war die Leistung nicht so gut, danach konnte ich mich von Spiel zu Spiel steigern.“

Die Positivserie setzte sich auch in der Zwischenrunde fort. Der 3:1-Erfolg gegen Köchling wurde mitgenommen. Es folgten souveräne Siege gegen Johann Koschmieder (SV SR Hohenstein) und Felix Wetzel (SB DJK Rosenheim). Besonders der souveräne Vier-Satz-Erfolg gegen Jugend-Nationalspieler Wetzel überraschte. „Felix hat nicht so gut gespielt und viele leichte Fehler gemacht“, gab Eise ehrlich zu. Nach den sieben gewonnenen Partien kam es zum Halbfinale, „in dem ich sicherlich in Topform eine Chance gehabt hätte. Aber die Gesundheit geht vor.