Tischtennis Erneut nur Außenseiter

Weil am Rhein (nod). Herren-Badenligist ESV Weil steht am morgigen Sonntag in der heimischen Sporthalle der Leopoldschule erneut vor einer großen Herausforderung. Zu Gast ist der Tabellendritte und bislang dreimal siegreiche TTG Kleinsteinbach/Singen. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr.

Aktuell hangelt sich der ESV so durch in der Liga, hat erst einen Sieg gegen das Schlusslicht und potenziellen Absteiger TTSF Hohberg II auf dem Konto. Allerdings stehen die Weiler weiterhin nicht auf einem Abstiegsplatz, weil eben bislang Hohberg II, Offenburg und Auggen noch schlechter abgeschnitten haben. Gegen eben diese drei Klubs hat Kleinsteinbach/Singen deutlich gewonnen. Deshalb weiß Trainer Alen Kovac nicht so recht, wie die Stärke des Aufsteigers einzuschätzen ist: „Wenn der Neuling komplett antritt, dann wird es schwer. Wenn nicht, dann haben wir eine Siegchance.

Immerhin ist auf Weiler Seite morgen wieder Spitzenspieler Denis Joset dabei. Ihm zur Seite stehen Alen Kovac, Thien-Si Tu, Jürgen Eise, Kevin Meyer und Dimitrios Doukoudis.