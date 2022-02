Tischtennis Erster Punktgewinn gegen Langstadt

Trifonova spielt gegen Berlin frei auf

Nach ihrer Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio hatte sich Trifonova selbst zu sehr unter Druck gesetzt, dass sie immer besser werden muss. Gegen Berlin war dieser selbst auferlegte Druck weg. „Berlin ist eine starke Mannschaft und ich wusste, dass ich nichts zu verlieren habe“, beschreibt Trifonova die Lösung ihres mentalen Problems. „Ich wollte einfach meine Chance nutzen und ich bin froh, dass ich die Chance habe, in der ersten Bundesliga zu spielen“, beschreibt sie ihre Gefühle.

Entsprechend glücklich war sie dann auch nach ihren drei Matches, selbst wenn die Partie Xiaona Shan mit 0:3 verloren ging. Shan, die Nummer eins der Berlinerinnen, spielte wie gewohnt in einer eigenen Liga. „Aber in alle anderen Partien waren wir durchaus auf Augenhöhe“, freute sich Kovac über die Leistungen von seinen Spielerinnen. „Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir in diese Liga gehören.“

Der ttc berlin eastside war mit einer sehr starken Mannschaft in Weil angetreten. „Ich bin glücklich auch für meine Mädels, dass wir das Spiel so ausgeglichen absolviert haben.“ Denn auch wenn sich ein 3:6 von den Zahlen her deutlich liest, so hatten es einige Partien in sich. Drei Mal zwangen die Weilerinnen ihren Gegner in den fünften Satz, gewannen davon zwei Matches.

TSV Langstadt zum Sonntagskaffee

Am Sonntagnachmittag stand das zweite Spitzenspiel innerhalb von weniger als 24 Stunden auf dem Plan. Angespornt von den Leistungen am Vortag spielten die Weilerinnen gegen den Tabellenzweiten TSV Langstadt noch befreiter auf und erkämpften sich ein mehr als verdientes Unentschieden gegen das Team aus Südhessen.

Es war kein Spiel für schwache Nerven. Denn beide Kontrahenten schenkten sich nichts und kämpften um jeden Punkt. Für die Zuschauer war es natürlich ein entsprechender Leckerbissen, den sie am Sonntagnachmittag zur besten Kaffeezeit serviert bekamen. Als Izabela Lupulesku ihr Duell gegen Chantal Mantz gewann und Weil damit auf 5:3 stellte, war der Jubel entsprechend groß. Denn zu diesem Zeitpunkt war nicht nur klar, dass der ESV die Punkterunde auf dem vierten Tabellenplatz beendet, sondern mindestens ein verdientes Remis holt. Auch wenn Hana Arapovic und Vivien Scholz die beiden abschließenden Einzel nicht als Siegerinnen beendeten, waren die Verantwortlichen des ESV Weil mehr als zufrieden mit den Leistungen am Wochenende.