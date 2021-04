Tischtennis Erwartungen sogar übertroffen

Unzufrieden waren die Weilerinnen aber nicht, dazu ist ihnen in ihrer Premieresaison im Oberhaus einfach zu viel geglückt, so der Einzug ins Pokal Final Four und eben die Teilnahme am Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.

Dies unterstreicht auch Doris Spiess: „Mit dem Verlauf der gesamten Saison sind wir mehr als zufrieden. Unser Ziel war das Erreichen der Playoffs. Dass wir jetzt sogar das Halbfinale erreicht haben, übertrifft unsere Erwartungen im ersten Jahr in der ersten Bundesliga bei weitem.“

Sozoniuk und Trifonova steigern sich in den Playoffs gewaltig

Die Abteilungsleiterin des Klubs aus dem Dreiländereck hebt zwei Spielerinnen in ihrer Analyse des Rückspiels hervor: „Heute hat Ievgeniia Sozoniuk eine sehr gute Leistung gezeigt. Nachdem sie im ersten Spiel gegen die deutsche Nationalspielerin Nina Mittelham knapp in fünf Sätzen verloren hatte, schaffte sie es diesmal, das Spiel für sich zu entscheiden. Schade, dass das Izabela Lupulesku gegen Britt Eerland nicht gelungen ist, als sie einen Matchball im vierten Satz nicht verwandeln konnte. Aber wie bereits erwähnt, Berlin ging als klarer Favorit ins Rennen und hat dieser Rolle auch entsprochen.“

Ungewöhnliches fordern die Bilanzen der fünf eingesetzten Weiler Spielerinnen zu Tage. Die beste Einzel-Bilanz weist die eigentlich nur als Ersatzspielerin eingesetzte Vivien Scholz auf. Die Brandenburgerin kam im hinteren Paarkreuz auf 6:3-Siege. In der Vorrunde blieb sie ungeschlagen, war beim 6:2-Auswärtserfolg gegen Playoff-Finalist Kolbermoor die Matchwinnerin.

Alle anderen Weiler Akteurinnen wiesen in der Hauptrunde eine negative Bilanz auf. Mit 9:10-Siegen war Sophia Klee auf Position vier die Zweitbeste. Dennoch blieb sie gerade in der Vorrunde unter ihren Möglichkeiten. Izabela Lupulesku, die Nummer drei im Team, kam bei acht Einsätzen auf 5:7-Siege.

Im vorderen Paarkreuz mussten Ievgeniia Sozoniuk und Polina Trifonova Lehrgeld bezahlen. Spitzenspielerin Sozoniuk verlor bei zehn Einsätzen in der Vorrunde alle ihre Matches, gewann dann in der Rückrunde immerhin deren zwei. Dass die Ukrainerin deutlich besser spielen kann, bewies sie dann in den Playoffs, wo sie ihre Position mit starken Leistungen bestätigte. Mit 6:14 war auch bei Polina Trifonova, der Nummer zwei des ESV, die Bilanz deutlich negativ. Aber auch sie machte mit einer ausgeglichenen Vorrunden-Bilanz und in den Playoffs deutlich, dass sie mit den Erstliga-Assen mithalten kann.