Tischtennis Es gibt nur zwei Abgänge

Keine Frage: Der Mut von ESV-Sportchef Serge Spiess und seiner Frau Doris hat sich ausgezahlt. Der ESV Weil ist in Tischtennis-Deutschland eine Größe geworden. Anfangs noch belächelt, hat sich die Tischtennis-Abteilung des Eisenbahnersportvereins in den vergangenen 36 Monaten den Respekt in der Beletage des nationalen Damentischtennis verschafft.

Sportlich hat es in dieser Spielzeit nicht mehr so ganz gepasst. Deshalb auch der Abstieg, weil zum einen der ESV nicht über die finanziellen Mittel verfügte und andererseits das Weiler Quintett zu großen Formschwankungen unterworfen war.