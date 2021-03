Tischtennis ESV Weil in den Titel-Playoffs

Weiler Playoff-Termine am 1. und 3. April

Angesichts dieses Berliner Geschenks an den ESV Weil hat der Siebte TTG Biengen/Münster-Sarmsheim das Nachsehen. Für die Nordwestfälinnen endet somit die Bundesliga-Saison am kommenden Sonntag mit dem letztlich bedeutungslosen Auswärtsspiel beim TSV Schwabhausen. Noch am vergangenen Wochenende haben sich die Biengenerinnen nach dem überraschenden 5:3-Sieg gegen den Tabellendritten Langstadt Hoffnungen auf Rang sechs gemacht. Das ist nun Makulatur.

Fein raus sind die Berlinerinnen, die am morgigen Freitag zu Hause ihr letztes Match zu Hause gegen den SV Böblingen bestreiten. Dem objektiven Betrachter drängt sich da der Gedanke auf, dass die Berlinerinnen, die bei einem Sieg gegen Böblingen vom ersten Platz nicht mehr zu verdrängen sind, einfach keine Lust hatten, die lange und weite Reise in den südwestlichsten Zipfel der Republik anzutreten, obwohl in Berlin der Corona-Inzidenzwert deutlich höher als im Landkreis Lörrach ist.

Der ESV Weil könnte in der Tabelle sogar noch den punktgleichen SV Böblingen überholen und die normale Runde als Fünfter abschließen.

Die beiden Erstplatzierten eastside berlin und Kolbermoor sind für das Playoff-Halbfinale bereits qualifiziert. Die Klubs auf den Rängen drei bis sechs spielen die beiden anderen Halbfinalisten aus. Würde Weil nun Fünfter, träfe der Aufsteiger auf den Vierten. Aktuell steht auf diesem Platz der TSV Schwabhausen. Es könnte aber auch Langstadt werden. Der ESV Weil spielt seine beiden Playoff-Partien am Gründonnerstag, 1. April, und Ostersamstag, 3. April.