Tischtennis ESV Weil zieht ins Halbfinale

Das abschließenden Match zwischen Vivien Scholz und Alexandra Kaufmann hatte es dabei besonders in sich. Denn vor der Partie hatte jeder die Weilerin klar in der Favoritenrolle gesehen. Doch Kaufmann kämpfte sich mit unglaublicher Moral und großem Willen in den Entscheidungssatz, in dem Scholz eindeutig das Heft in der Hand zu haben schien.

Aber nur bis zu ihrer 9:4-Führung. Danach machte die ältere der Kaufmann-Schwestern Punkt um Punkt und Erinnerungen an Arapovics Drama vom Vortag kamen hoch – und als es plötzlich 9:9 stand, Böblingen nur noch zwei Bälle vom Einzug in das Halbfinale entfernt war, lag die Sensation in der Luft und Kaufmann psychologisch durchaus im Vorteil. Doch Scholz rappelte sich nochmals auf und machte die beiden Punkte, die den ESV ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Berlin brachten.

Ein wichtiger Faktor für das Erreichen des Halbfinals war aus Weiler Sicht auch, dass drei Einzel und ein Doppel jeweils glatt mit 3:0 an die Gastgeberinnen gingen und so der Satzvorteil herausgespielt wurde.