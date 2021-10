Tischtennis „Fans haben uns toll geholfen“

Auch ESV-Abteilungsleiterin Doris Spiess war mit dem Auftritt der Weiler Mädels rundum zufrieden: „Wir sind natürlich glücklich über den Erfolg, müssen aber auch Böblingen ein Kompliment aussprechen. Die Gäste haben bis zum letzten Ballwechsel gekämpft. Für die Zuschauer war es ein spannendes Spiel mit vielen spektakulären Ballwechseln.“

SVB-Trainer Volker Ziegler trug die Niederlage recht gelassen und erkannte die starke Leistung des Gegners an: „Ein sehr spannendes Spiel von zwei tollen Mannschaften, die Spaß am Spielen und am Kämpfen hatten. Nach einem wenig optimalen Start für uns durften wir am Ende noch an einem Punktgewinn schnuppern. Doch der Sieg für Weil geht vollkommen in Ordnung.“

„Die Doppel und die zwei Punkte von Hana waren bestimmt der Schlüssel zum Erfolg, aber der große Matchwinner war zweifellos unser heimisches Publikum. Die Begeisterung in der Halle schwappte herüber“, ließ Vivien Scholz ihren Gefühlen freien Lauf. „Im Doppel spielte ich streckenweise bestes Tischtennis. Ich kam mir wie ein Stürmer im Fußball vor. Ich war stets bereit, mit einem Volley den Ball ins Tor zu hämmern. Klar ging auch mal ein Ball „übers Tor“, aber die Quote war super. Kaufmann und Gotsch guckten sich immer wieder nur hilflos an“, merkte Scholz weiter an.