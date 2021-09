Tischtennis Fleißig und erfolgreich

Einzig eine kleine Auszeit hat sich Trifonova nach den Olympischen Spielen genommen, als sie ihre Eltern in der Ukraine besuchte. Arapovic genehmigte sich zwischenzeitlich zwei Wochen Urlaub. Das ist aber Vergangenheit. Denn: Seither trainiert sie wieder zweimal täglich und bestritt kürzlich ein Trainingslager mit der kroatischen Nationalmannschaft der Frauen.

Auch die anderen Weilerinnen haben die Sommerzeit intensiv genutzt. Ievgeniia „Jenia“ Sozoniuk weilte mit ihrer Familie in Ägypten, während Izabela Lupulesku und Vivien Scholz heuer den Urlaub sausen ließen.

Scholz ist wieder voll im Training

Lupulesku, die neue Nummer zwei des ESV, und Sozoniuk, sie wird nun an Position drei geführt, waren in der Heimat fleißig „Jenia“ absolvierte fünf, sechs Einheiten wöchentlich und zusätzliche jede Menge Fitnessübungen per Youtube-Videos von Pamela Reif. „Izi“ trainierte zweimal täglich und nahm außerdem noch an zwei Trainingslagern mit der serbischen Nationalmannschaft teil, darunter auch ein Konditionslehrgang in den Bergen ihres Heimatlandes.

Scholz dagegen musste drei Monate aufgrund ihrer Rückenverletzung komplett pausieren. In dieser sportfreien Zeit verkaufte sie am Obststand ihres Vaters Erdbeeren und Spargel. „Als ich endlich wieder trainieren durfte, tastete ich mich langsam an meine alten Trainingsumfänge heran. Nun spiele ich wieder problemlos zweimal täglich für rund zwei Stunden“, erklärt Weils Nummer Fünf. Nach knapp zwei Monaten fühle sie sich mit jeder Woche einen Tick besser.

Die ersten kleineren Wettkämpfe nach dem Sommer fanden ebenfalls schon statt. Lupulesku, Sozoniuk und Scholz agierten dabei sehr erfolgreich. „Jenia spielte den Setka-Cup in der Ukraine, Izi ein gemischtes Turnier in Serbien, bei dem sie den ersten Platz belegte, und ich konnte mich bei den Deutschen Meisterschaften das erste Mal in meinem Leben bis ins Viertelfinale vorspielen“, erzählt Scholz.

In den Tagen vor dem Saisonstart in Südhessen trainierte das Quintett gemeinsam in der Weiler Turnhalle der Leopoldschule. Alle Akteure werden dann auch nach Langstadt reisen. Wer dann letztendlich zum Schläger greifen darf, das entscheidet Coach Alen Kovac (siehe nebenstehender Bericht).