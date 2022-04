Tischtennis Gäste erzwingen drittes Match

Im vorderen Paarkreuz brachte Gotsch das Schwaben-Team mit einem 3:0-Satzerfolg gegen Lupulesku mit 2:1 in Front. Trifonova behielt jedoch wenig später in 3:1-Sätzen gegen die Jugend -Doppel-Europameisterin Annett Kaufmann die Oberhand und glich damit zum 2:2 aus.

Klar besser besetzt war der ESV Weil auf den Positionen drei und vier. Scholz setzte sich gegen Leonie Hartbrich mit 3:1 durch, und Arapovic fertigte Alexandra Kaufmann mit 3:0 ab. Zur Halbzeit führte der ESV Weil also mit 4:2.

Entscheidend war dann, dass Izabela Lupulesku sich ebenfalls gegen Annett Kaufmann durchsetzte und den fünften Weiler Siegpunkt holte. Arapovic ließ dann gegen Hartbrich nichts mehr anbrennen und Weil stand als 6:3-Sieger fest.

In der Weiler Leopoldhalle lief es am Sonntag in den Doppeln gerade umgekehrt wie in Böblingen. Diesmal punkteten Trifonova/Arapovic gegen Gotsch/Alexandra Kaufmann in vier Sätzen, Lupulesku/Scholz unterlagen jedoch gegen Annett Kaufmann/Hertbrich mit 1:3.

Hatten im Schwabenland Trifonova und Lupulesku im vorderen Paarkreuz jeweils ein Einzel gewonnen, kamen die beide Weilerinnen auf den Positionen eins und zwei vor heimischer Kulisse nicht in die Gänge. Schon im Hinspiel hatte Böblingens Nummer eins Qianhong Gotsch ihren beiden Einzel souverän gewonnen. Annett Kaufmann, das 16-jährige Ausnahmetalent, drehte in Weil den Spieß um, revanchierte sich für die Einzelniederlage in Böblingen. Und dann verlor Arapovic in ihrem Einzel gegen Hertbrich die nerven.

SV Böblingen – ESV Weil 3:6. Doppel: Gotsch/Alexandra Kaufmann – Lupulesku/Scholz 8:11, 8:11, 8:11; Annett Kaufmann/Hartbrich – Trifonova/Arapovic 11:5, 5:11, 11:7, 14:12.

Einzel: Gotsch – Lupulesku 11:6, 11:5, 11:8; Annett Kaufmann – Trifonova 13:15, 11:2, 10:12, 6:11; Hartbrich – Scholz 11:8, 7:11, 5:11, 2:11; Alexandra Kaufmann – Arapovic 7:11, 4:11, 8:11; Gotsch – Trifonova 11:6, 11:13, 11:9, 11:7; Annett Kaufmann – Lupulesku 9:11, 11:4, 5:11, 7:11; Hartbrich – Arapovic 8:11, 9:11, 6:11.

ESV Weil – SV Böblingen 3:6.

Doppel: Trifinova/Arapovic – Gotsch/Alexandra Kaufmann 11:7, 6:11, 11:6, 11:9; Lupulesku/Scholz – Anett Kaufmann/Hertbrich 8:11, 13:11, 7:11, 2:11.

Einzel: Trifonova - Annett Kaufmann 11:13, 3:11, 6:11; Lupulesku . Gotsch 9:11, 5:11, 11:13; Arapovic – Alexandra Kaufmann 11:3, 11:3, 13:15, 11:8, Scholz – Hertbrich 10:12, 11:3, 11:8, 11:8; Trifonova – Gotsch 5:11; 6:11, 9:11; Lupulesku – Annett Kaufmann 5:11, 13:11, 6:11, 9:11; Arapovic – Hertbrich 11:6, 5:11, 11:7, 10:12, 14:16.