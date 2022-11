Tischtennis Gute Moral allein reicht nicht

Von Uli Nodler

Babenhausen. Beide Vereine traten in der Babenhausener Sporthalle nicht mit ihren besten Teams an. Auf Seiten Langstadts fehlte Spitzenspielerin Petrissa Solja. Die deutsche Topspielerin, 2021 Einzel- und Doppel-Europameisterin, plagen schon seit geraumer Zeit hartnäckige Rückenprobleme. So musste sie auch im Sommer die Teilnahme an der EM in München absagen. Dafür war jedoch beim Gastgeber erstmals die Honkong-Chinesin Wai Yam Minnie Soo dabei. Als Mitglied des Damenteams gewann die 24-jährige Rechtshänderin sowohl bei der WM 2018 als auch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Mannschafts-Bronze.