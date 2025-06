Tischtennis: Im Halbfinale unter Wert geschlagen

Im hinteren Paarkreuz wurde Daniela Ortega gegen Jeger ihren Favoritenrolle gerecht, siegte glatt mit 3:0-Sätzen. Abwehr-Ass Lea Lachenmayer konnte an ihre Topleistung im Rückspiel gegen Langstadt nicht anknüpfen, musste sich in ihrem Match Harac 0:3 beugen.

So führte der TTC 1946 Weinheim nach der ersten Runde mit 4:2. Und wieder mussten Hursey und Sozoniuk an die Platte. Es wurde dramatisch. Die Waliserin spielte in den ersten beiden Sätzen die eigentlich übermächtige Chien an die Wand und führte schnell mit 2:0-Sätzen. Der dritte Siegpunkt schien greifbar nahe. Doch die Taiwanesin schlug zurück, glich mit Satzsiegen zum 2:2 aus. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Anna Hursey verschlug im entscheidenden Durchgang vier Matchbälle und verlor das Duell gegen ihre nervenstarke Gegnerin mit 14:16. „Genia“ Sozoniuk führte mit 2:1-Sätzen, stand am Ende aber auch mit leeren Händen da.

Die Partie in Weinheim am Sonntag begann wie in Weil. Nach den beiden Doppeln führten die Gastgeberinnen mit 2:0. Die Umstellungen von Coach Alen Kovac brachten letztlich nichts.