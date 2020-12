Tischtennis Im neuen Jahr geht es gleich nach Berlin

Weil am Rhein. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!: Gleich im neuen Jahr geht es für die Tischtennis-Mädels des ESV Weil am Rhein in die deutsche Hauptstadt. Dort stehen am Wochenende gleich zwei Höhepunkte auf dem Terminplan der Schützlinge von Coach Alen Kovac. So findet am Samstag, 9. Januar, ab 14 Uhr die Partie der 1. Damen-Bundesliga gegen den TTC Eastside Berlin statt. Tags darauf wird dann ab 10 Uhr das Final Four-Turnier im nationalen Pokalwettbewerb zur Austragung kommen. Gegner im Halbfinale ist dann wieder die Mannschaft aus Berlin.

Gegen Berlin: Erst in der Bundesliga, dann im Pokal