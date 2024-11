In der Bundeshauptstadt bot der Weiler Damen-Bundesligist erneut eine überragende Vorstellung. Der amtierende Deutsche Meister führte in diesem aus Sicht des ESV erneut epischen Duells bereits mit 3:0, als der Gast aus der Grenzecke den Hammer auspackte und in der Folge sechs von sieben Partien für sich entschied.