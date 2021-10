Tischtennis In Bestbesetzung am Sonntag

Einen Doppelspieltag absolviert Damen-Erstbundesligist ESV Weil am Wochenende. Heute treten die Grenzstädterinnen bei ttc eastside berlin an. Am Sonntag steigt dann in der Sporthalle der Leopoldschule ab 14 Uhr das wichtige Heimspiel gegen den TTV Bingen/Münster-Sarmsheim. Erstmals tritt der ESV Weil dann in Bestbesetzung an.