Die Weilerinnen sind am Sonntag ab 14 Uhr beim TSV Dachau 65 zu Gast. Nach Verletzungen, Absenzen und Krankheiten ist der ESV Weil in den letzten Wochen etwas eingebrochen. So sehen sich die Weilerinnen beim aktuellen Tabellenzweiten Dachau, der schon in Weil zum Saisonauftakt gewonnen hat, in der Außenseiterrolle.