Tischtennis Kein Ressortleiter – Spielbetrieb ist gefährdet

Neben den Bezirksvorstandsmitgliedern gab es einige Beauftragte zu benennen. Erstmals wurde das Amt Sportentwicklung im Vorstand installiert: Franziska Schwarz, die bisher die Öffentlichkeitsarbeit betreute, wird dieses Amt übernehmen. Volker Fischer bleibt Beauftragter für das Schiedsrichterwesen, Helmut Hartmann vertritt ihn. Um Schul- und Breitensport sowie die Mini-Meisterschaften kümmert sich weiterhin Werner Witzig, um das Lehrwesen Ilona Wetzel. Hansfrieder Tröndle bleibt dem Bezirk als Beauftragter für die Turnierleitung im Jugend- und Schülerbereich erhalten. Nora Klinger besetzt auch in Zukunft das Amt der Beauftragten für den Mädchen- und Damensport. Die Ämter der Beauftragten für digitale Medien, für Öffentlichkeitsarbeit und für Seniorensport bleiben unbesetzt.

In der anschließenden Diskussion um die Spielklasseneinteilung für die Saison 2023/24 beteiligten sich fast alle Vereine aktiv. Mit 57 Mannschaften im Herren- und fünf Mannschaften im Damenbereich wurden etwas mehr Teams gemeldet als in der abgelaufenen Saison.

Aufgrund der Tendenz, im Herrenbereich Vierer- statt Sechser-Mannschaften zu melden, gestaltete sich die Einteilung jedoch schwierig, denn die Bezirksliga, Bezirksklasse und Kreisliga müssen gemäß Vorgaben des Verbands mit Sechser-Mannschaften gespielt werden. Die Folge wäre eine Kreisliga mit nur vier bis fünf Teams. Alternativ könnte die Kreisliga abgeschafft werden, was zu einer Überschreitung der Sollstärke in der Bezirksliga und Bezirksklasse führen würde. Auch die Option, zwei Gruppen in der Bezirksklasse anstatt einer Kreisliga zu melden, wurde diskutiert. Eine Einigung konnte nicht erreicht werden. „Ich finde es schade, dass wir hier keine gute Lösung gefunden haben“, resümierte Vorsitzender Braun am Ende der Versammlung. Nun gilt es einige offene Fragen zu klären, bevor die finale Spielklasseneinteilung gemacht werden kann.

Freitagabend keinoffizieller Spieltag

Der Antrag des TTC Lauchringen, den Freitagabend als offiziellen Spieltag einzuführen, wurde denkbar knapp mit 13:12-Stimmen abgelehnt.

Mit einer Enthaltung und 24 Ja-Stimmen wurde der Antrag des Bezirkssportausschusses des Bezirks Oberrhein angenommen. Er sieht vor, die Sollstärke in den Spielklassen Bezirksliga, Bezirksklasse und Kreisliga in der Saison 2024/25 auf neun Mannschaften zu reduzieren, in der darauffolgenden Saison dann auf acht Teams.

Weniger turbulent war der Bezirksjugendleitertag, der bereits vor dem Bezirkstag stattgefunden hatte. Bezirksjugendvorsitzender Kai-Uwe Marx berichtete von einer sinkenden Tendenz bei den Mannschaftsmeldungen im Jugendbereich. Erfreulich seien hingegen die höheren Teilnehmerzahlen bei Bezirksturnieren. Auch die guten überbezirklichen Ergebnisse hob er positiv hervor.