Der Saisonauftakt für den Damen-Tischtennisbundesligisten ESV Weil am morgigen Sonntag ab 14 Uhr in der heimischen Sporthalle der Leopoldschule ist spektakulär. Zu Gast in der Grenzecke ist der nationale Serienmeister und mehrfache Champions League-Sieger ttc berlin eastside. Klar ist deshalb, dass sie nicht unbedingt die Favoritenrolle innehaben. Doch sie haben keine Angst vor dem großen Namen. „Meine Mädchen sind richtig gut drauf, haben in dieser Woche gemeinsam in Weil trainiert. Natürlich wäre es vermessen, gegen diese Übermannschaft einen Sieg einzuplanen, aber ärgern wollen wir den Favoriten schon“, betont Trainer Alen Kovac. Geändert hat sich beim ESV das Ranking. Aufgrund ihrer starken Auftritte in der letztjährigen Bundesliga-Saison rücken Izabela Lupulesku (Foto) und Hana Arapovic auf die Positionen eins und zwei. Die bisherige Spitzenspielerin, die nach ihrer Heirat nun Polina Dobreva (ehemals Trifonova) heißt, spielt nun an Position drei. Die Position vier hat Ievgeniia Sozoniuk inne. Und an fünf spielt Vivien Scholz. Die Brandenburgerin muss morgen aber beim Saisonstart wegen eines grippalen Infekts passen, unterstützt das Team aber vor Ort. Foto: Michael Hundt