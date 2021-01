Tischtennis Keine Chance bei der Revanche

Im Gegensatz zur Bundesliga-Partie musste das Team aus dem Dreiländereck diesmal auf Polina Trifonova verzichten. Die Spitzenspielerin hatte sich bereits während der Woche mit Leistenbeschwerden herumgeplagt. Diese wurden am Samstag während der Bundesliga-Begegnung schlimmer. „Deshalb habe ich mich dazu entschieden, auf ihren Einsatz zu verzichten“, begründete ESV-Trainer Alen Kovac seine Entscheidung.

In der Auftaktpartie zeigte Vivien Scholz gegen die deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona eine äußerst ansprechende Leistung. Doch mehr als zu einem gewonnenen Durchgang (11:9 in Satz zwei) reichte es nicht. „Phasenweise habe ich wirklich sehr gut gespielt“, verriet Scholz. „Am Ende habe ich mich nicht an die Taktik gehalten. Insgesamt bin ich aber schon zufrieden.“

Izabela Lupulesku, die am Vortag in der Bundesliga-Begegnung noch gegen die nationale Einzelmeisterin Nina Mittelham überraschend gewonnen hatte, war diesmal gegen die stark auftrumpfende Britt Eerland ohne Chance. „Britt zählt zu den besten Spielerinnen Europas“, stellte die Serbin klar. „Ich habe mir keinen Druck gemacht und die Partie genossen.“

Im dritten Einzel musste sich das deutsche Nachwuchstalent Sophia Klee mit 0:3 gegen Nina Mittelham geschlagen geben. Die 17-Jährige war mit ihrem Auftritt nicht zufrieden. „Ich bin überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das war keine gute Vorstellung von mir, zumal ich beim letzten Aufeinandertreffen noch stark gespielt hatte.“ Klee zeigte sich nach der alles entscheidenden Niederlage selbstkritisch. „Von mir hätte viel mehr kommen müssen.“

Die Enttäuschung im Lager der Gäste hielt sich jedoch in Grenzen. „Unsere Mannschaft hat sich gut verkauft“, bilanzierte Abteilungsleiterin Doris Spiess. „Berlin ist sehr stark besetzt und hat völlig verdient gewonnen.“

Allein schon die erstmals in der Vereinsgeschichte erreichte Qualifikation für das Final Four sei, so Spiess, „ein großer Erfolg gewesen“. Die Niederlage gegen Berlin war eingeplant und stellt absolut keinen Beinbruch dar.

TTC Berlin eastside – ESV Weil 3:0. – Einzel: Shan Xiaona – Vivien Scholz 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 11:8), Britt Eerland – Izabela Lupulesku 3:0 (11:9, 11:9, 11:4), Nina Mittelham – Sophia Klee 3:0 (11:8, 11:5, 11:7).