Tischtennis: Keine Laufkundschaft mehr

Das erste Match beginnt am Freitag um 19 Uhr in der sicherlich proppenvollen Sporthalle der Leopoldschule. Zwei Tage später fällt in den Rückspielen die Entscheidung. Im anderen Viertelfinalduell stehen sich mit berlin eastside und Kolbermoor zwei überaus klangvolle Namen im deutschen Damen-Tischtennis gegenüber. Gerade in dieser Saison scheint in Hinblick auf den Titel alles möglich. Welche beiden Klubs aus diesem Quartett den Einzug in die Halbfinals schaffen, erscheint völlig offen. Vielleicht werden wir ja auch wieder ein Golden Match erleben, was eine prickelnde Atmosphäre bis zur letzten Sekunde bedeuten würde.