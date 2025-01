Tischtennis: Liga staunt über entfesselten ESV Weil

Was für ein Spiel, was für ein Derby! Baden-Derby trotz 260 Kilometern Distanz, und die Weilerinnen – nach starker Vorrunde und passablen Auftritten beim Pokalturnier in Sinzheim – in richtiger Spiellaune. Weinheim dagegen, mit 13:1 Punkten als einziges noch ungeschlagenes Team angereist, fand nach dem tollen Auftritt gegen Dachau am Vorabend nicht richtig in die Partie hinein. Phasenweise war es recht eng, doch die Bigpoints gingen an den Aufsteiger, der gewiss sein bestes Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte machte und eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass die Vorrunden-Erfolge gegen Teams wie Berlin und Kolbermoor keine Zufallstreffer waren.

Dominanz im Einzel bringt den Erfolg

Es brauchte nicht lange, bis die 120 Fans in der Sporthalle der Leopoldschule aus dem Häuschen waren. Das 1:1 nach den Doppeln mutete noch ziemlich normal an. Doch dann legten die ESV-Damen los. Anna Hursey schlug die am Vorabend so starke Yuan Wan mit 3:2 und schraubt ihre Einzelbilanz auf 7:2 hoch. Ievgeniia Sozoniuk, die in Sinzheim Nina Mittelham geschlagen hatte, machte genauso weiter und überließ Cheng Hsien-Tzu nicht einen Satz. 3:1 zur Pause für Weil, spektakulär, doch noch war nicht einmal eine Vorentscheidung gefallen. Erster Durchgang hinteres Paarkreuz: Die Chilenin Daniela Ortega – ein echter Gewinn für die Liga – bekam das Match gegen Mateja Jeger nach knapp verlorenem erstem Durchgang immer besser in den Griff und gewann3:1. Die 6:2-Bilanz der Südamerikanerin ist alles andere als ein Zufallsprodukt. Die Litauerin Kornelija Riliskyte musste indes Ece Harac gratulieren, spielte beim 1:3 aber recht gut mit – in den ersten drei Sätzen war kein nennenswerter Leistungsunterschied zu erkennen.