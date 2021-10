Tischtennis Macht es noch einmal Mädels!

Von Nodler/Scholz

Weil am Rhein. Gerne denkt man beim ESV an das Playoff-Viertelfinale im Rahmen der Deutschen Meisterschaften vor einigen Monaten gegen Schwabhausen zurück. Mit der aktuelle deutsche Nationalspielerin Sabine Winter auf der Spitzenposition war der oberbayrische Klub klarer Favorit. Denn: Der TSV hatte in der Meisterschaftsrunde fünf Punkte mehr ergattert als die Weilerinnen und beide Duelle gewonnen. Schwabhausen gewann in der ersten Viertelfinalpartie trotz einer überraschenden Niederlage von Sabine Winter gegen Polina Trifonova mit 6:2 und wollte zwei Tage später in heimischer Halle alles klar machen. Doch die Weilerinnen wuchsen über sich hinaus und gewannen mit 5:3 – erneut setzte sich Trifonova gegen Winter durch. Also musste das dritte Match tags darauf, wieder bei den Oberbayern, die Entscheidung über den Halbfinaleinzug bringen. Wer geglaubt hatte, Schwabhausen würde nun die Sache wieder zurechtrücken und zeigen, sah sich getäuscht. Der ESV wiederholte seinen Coup, hatte erneut mit 5:3 die Nase vorn und Trifonova gelang der dritte knappe Sieg über Winter binnen vier Tagen. Weil stand sensationell als Aufsteiger im Play-off-Halbfinale.