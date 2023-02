Doch unterkriegen lässt sich Spiess dennoch nicht: „Wir machen in der 2. Bundesliga weiter und werden alles daransetzen, um wieder in die höchste deutsche Spielklasse im Damen-Tischtennis zurückzukehren.“

Allerdings kündigte Spiess einen personellen Umbruch an. Die aktuelle Zusammensetzung wird es so in der 2. Bundesliga nicht mehr geben. „Es stehen zwar noch Gespräche an, doch die eine oder andere Spielerin wird uns sicher verlassen.“ Namen nannte Spiess keine. Doch ist davon auszugehen, dass sich Izabela Lupulesku und auch Hana Arapovic sowie Polina Dobreva wohl umorientieren werden.