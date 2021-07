Tischtennis Neue Saison, neuer Anlauf

Aufstieg in die Verbandsoberliga: Platz 1; Relegation: Platz 2; Verbleib in der Verbandsliga: Plätze 3 bis 8; Abstieg in die Landesligen: alle Mannschaften ab Platz 9; keine Abstiegsrelegation

Landesligen Herren:

Aufstieg in die Verbandsliga: Platz 1; Verbleib in der Landesliga: Plätze 2 und 3 spielen dann in der eingliedrigen Landesliga; es gibt keine Relegation für Platz 2; Plätze 4 bis 8 werden in die neu gebildeten Landesklassen eingestuft; Abstieg in die Bezirksligen: alle Mannschaften ab Platz 9.

Aufstieg aus den Bezirken:

Aus den Bezirksligen steigen Plätze 1 und 2 in die neu gebildeten Landesklassen auf.

Verbandsliga Damen:

Aufstieg in die Verbandsoberliga: Platz 1; Relegation: Platz 2; Verbleib in der Verbandsliga: Plätze 3 bis 7; Abstieg in die Landesligen: alle Mannschaften ab Platz 8; keine Abstiegsrelegation

Landesligen Damen:

Aufstieg in die Verbandsliga: Platz 1; Verbleib in der Landesliga: Plätze 2 und 3 spielen dann in der eingliedrigen Landesliga; es gibt keine Relegation für Platz 2; Plätze 4 bis 8 werden in die neu gebildeten Landesklassen eingestuft; Abstieg in die Bezirksligen: alle Mannschaften ab Platz 9.

Aufstieg aus den Bezirken:

Aus den Bezirksligen steigt Platz 1 in die neu gebildeten Landesklassen auf.