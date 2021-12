Tischtennis Neuzugang

Weil spielt vor leeren Rängen

Apropos Scholz. Die Brandenburgerin war es, die in der vergangenen Saison in Kolbermoor in erster Linie für den überraschenden 6:2-Erfolg verantwortlich war. „Damals spielte Kolbermoor jedoch mit zwei Ersatzspielerinnen. Diesmal dürfte der Gastgeber deutlich stärker besetzt sein“, betont Alen Kovac. Doch der ESV-Coach traut seinen Schützlingen durchaus etwas zu: „Ein Unentschieden wäre richtig klasse.“

Keine Frage: Die Weilerinnen, die alle zweimal geimpft sind, werden mit Selbstbewusstsein an die Tische gehen und gleichzeitig mit dem Gefühl, überhaupt nichts zu verlieren zu haben. Sie können die Aufgabe ganz locker angehen, sind voll im Soll und müssen auch keine Angst vor einem Hexenkessel haben, denn aufgrund einer Inzidenz über 1000 im Landkreis Rosenheim sind Zuschauer nicht erlaubt. Beim ESV versichert man aber glaubhaft, dass man viel lieber vor Fans spielen würde.

Der SV DJK steht noch nicht dort, wo er hin will und sicher auch hingehört. Man hat erst vier Partien bestritten und liegt momentan nur auf Platz fünf (5:3 Punkte), wobei zuletzt der 6:3-Erfolg in Bingen angedeutet hat, dass nun ein flotter Zwischenspurt angepeilt ist. Dennoch steht das Team schon unter Druck, denn bei einem Punktverlust würde man im Mittelfeld festhängen – und das ist nicht das Ziel der Übung. „Es ist ein wichtiges Spiel für uns“, betont DJK-Trainer Michael Fuchs. „Weil ist kein einfacher Gegner, wie wir letztes Jahr ohne Kristin Lang gesehen haben. Dennoch ist das Ziel am Sonntag ein Sieg, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.“