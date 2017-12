Tischtennis Punkten die Devise

Weil am Rhein (nod). Alles andere als nach Wunsch ist bislang die Saison für den Herren-Badenligisten ESV Weil verlaufen. Nun wollen die Weiler an diesem Wochenende ihre bislang kümmerliche Punkteausbeute in den beiden anstehenden Begegnungen aufstocken.

Auf dem Programm steht zunächst am heutigen Samstag ab 19 Uhr das Heimspiel gegen den TTSF Hohberg. Am Sonntag folgt dann das Auswärtsspiel gegen die Spvgg. Ottenau. Beide Vereins stehen als Sechster und Vierter deutlich besser da als der ESV Weil, der mit drei Pluspunkten aktuell nur Vorletzter ist.

„Die Situation ist nicht rosig, weil wir bislang nur dreimal in Bestbesetzung antreten konnten. Vor allem im Heimspiel rechnen wir uns schon etwas aus, weil wir komplett antreten können“, gibt sich Trainer und Spieler Alen Kovac optimistisch. Außer ihm werden heute noch Denis Joset, Marc Altermatt, Then-Si Tu, Jürgen Eise und Marc Königer antreten. In Ottenau fehlt dann Königer. Er wird durch Dimitrios Doukoudis ersetzt.

Wenn die Weiler das eine oder andere Pünktchen holen, könnten sie in der Tabelle einen Platz gut machen.