Tischtennis Scholz ersetzt wieder Lupulesku

Fehlen wird jedoch die bislang überzeugende Izabela Lupulesku an Position vier. Für die Serbin spring erneut Vivien Scholz wie schon beim Erfolg gegen Kolbermoor, ein. „Das ist keine Schwächung für uns. Vivien hat mit ihrem tollen Auftritt in Kolbermoor bewiesen, dass sie dass Niveau in der ersten Bundesliga besitzt“, betont ESV-Trainer Alen Kovac. Lupuleskus Fehlen ist zunächst studienbedingt. Die Angriffsspielerin arbeitet derzeit an ihrer Masterarbeit. Zudem konnte sie die Quarantäne-Vorschriften nicht einhalten und muss deshalb auf einen Einsatz verzichten. Keine Probleme gibt’s bei Polina Trifonova. Sie hält sich schon länger in Weil am Rhein auf. Ievgeniia Sozoniuk ist bereits mit einem negativen Testergebnis vor zwei Wochen aus der Ukraine eingereist. Ungeachtet dessen musste sie hier in Weil noch einmal fünf Tage in Quarantäne, konnte in dieser Zeit nicht trainieren.