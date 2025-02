Tischtennis: Schon jetzt beste Saison aller Zeiten

Der ESV spielt gerade seine beste Saison aller Zeiten, so kann, ja, muss man es formulieren. Das sind die Momente, die den Mannschaftssport im Tischtennis so aufwerten, wenn nämlich ein Team als Ganzes weitaus besser spielt, als es die Summe der einzelnen Spieler vermuten ließe, einfach weil sich alle für den Erfolg der Mannschaft fast zerreißen und die Fans dabei richtig mitnehmen und in ihren Bann ziehen. Aus Sicht der Liga ist dieses beherzte, erfolgreiche Auftreten des vor der Runde als Underdog eingeschätzten Aufsteigers eigentlich die gute Nachricht der Saison. Die schlechte Nachricht bleibt, dass – nach zwei Rückzügen – diesmal nur sieben Teams im deutschen Oberhaus aufschlagen und die Sollstärke verfehlt wurde, was sich allerdings in der kommenden Saison 2025/26 und den folgen Spielzeiten wieder ändern dürfte. pd