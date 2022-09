Tischtennis Sechs Klubs rüsten personell auf

Weil am Rhein (pd/nod). Sechs der acht Klubs, die am Start sind – dieselben wie in der Saison 2021/22 – haben personell nochmals aufgerüstet und sich, wie es scheint, sehr gut und zielgerichtet verstärkt. Lediglich der TSV Schwabhausen und der ESV Weil haben keine Neuverpflichtungen getätigt, doch das sind zwei extrem gut eingespielte Teams, die den Erfolg über den Schlüssel Kontinuität suchen.

Titelfavorit ist natürlich wieder der ttc berlin eastside, der auch in den übrigen Wettbewerben Champions League und Pokal ganz oben landen möchte. Doch die Konkurrenz hat nicht geschlafen. So haben sich Vizemeister Langstadt sowie Pokalsieger Kolbermoor auf wichtigen Positionen verstärkt. Stellt man die Frage nach potenziellen Absteigern, wird man nur Achselzucken ernten, denn schwache Teams wollen einem partout nicht einfallen, sodass es am Ende einen erwischen könnte, der heute noch nicht im Traum daran denkt.