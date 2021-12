Tischtennis Sozoniuk ist wieder der Lichtblick

Mit einem 1:1 ging’s in die beiden Einzel-Matches im vorderen Kreuzpaar. Da hatte Weils Spitzenspielerin Trifonova gegen Wan nicht viel zu melden. Sie gewann zwar den dritten Durchgang, verlor aber in den drei anderen Sätzen klar. Deutlich mehr Gegenwehr leistete Lupulesku in ihrem Match gegen die deutsche Nationalspielerin Lang. Nach einem 9:11 im ersten Satz gewann die Serbin Satz zwei in der Verlängerung mit 12:10. Noch spannender verlief Durchgang drei, in dem Weils Nummer zwei mehrere Satzbälle nicht nutzte und sich am Ende in der Overtime mit 13:15 geschlagen geben musste. Damit war ihre Gegenwehr gebrochen. Lang siegte im vierten Satz dann locker mit 11:3.

Den zweiten Siegpunkt holte der Gast im hinteren Paarkreuz. Hier setzte sich Sozoniuk gegen Kaltenbrunner klar mit 3:1-Sätzen durch. Chancenlos war jedoch Vivien Scholz an Position vier. Sie unterlag Svetlana Ganina in vier Sätzen.

Die Weiler Hoffnungen auf ein Remis lösten sich in Rauch auf, als sich Trifonova und Sozoniuk auch in ihrer zweiten Einzelpartie geschlagen geben mussten.

Doppel: Ganina/Tiefenbrunner – Lupulesku/Scholz 4:11, 9:11, 11:2, 11:6, 11:3; Lang/Wan – Trifonova/Sozoniku 8:11, 4:11, 11:8, 11:9, 6:11. Einzel: Lang – Lupulesku 11:9, 10:12, 15:13 11:3; Wan – Trifonova 11:7, 11:9, 9:11. 11:5; Ganina – Scholz 11:4, 11:8, 13:11; Tiefenbrunner – Sozoniuk 9:11, 11:9, 5:11, 7:11; Lang – Trifonova 11:7, 11:3, 11:6; Wan – Lupulesku 15:17, 11:7, 11:9, 8:11, 11:2.