So musste, wie erwartet, das Duell zwischen Weil und Berlin über Platz eins und den Einzug ins „Final Four“ entscheiden. In der Liga hatte der ESV in Berlin gewonnen. Damals waren auf Berliner Seite die beiden Topspielerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona nicht dabei. In Sinzheim aber schon, weil der ttc eastside in dieser Saison sein Augenmerk auf den nationalen Pokal und die Champions League legt. Das hatte Spieß im Gespräch mit Berliner Offiziellen erfahren.