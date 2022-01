Tischtennis SV DJK Kolbermoor einfach zu stark besetzt

Hannover. Diesmal gelang dem Damen-Bundesligisten ESV Weil der Final-Coup wie im vergangenen Jahr nicht. Die Weilerinnen scheiterten am Samstag bei der Final Four-Qualifikation in ihrer Gruppe am favorisierten SV DJK Kolbermoor. „Wir tragen’s mit Fassung. Kolbermoor war an diesem Tag einfach zu stark,“ so der Kommentar von ESV-Sportchef Serge Spieß.

Das Feld der zwölf Mannschaften, die in Hannover den deutschen Damen-Pokalsieger ermittelten, war in vier Gruppen eingeteilt. In Gruppe C trafen der ESV Weil auf den Zweitligisten Füchse Berlin und den Liga-Konkurrenten SV DJK Kolbermoor. Das bayrische Bundesliga-Termin wurde dann auch seiner Favoritenrolle gerecht, gewann sowohl gegen die Berliner Füchse als auch Weil klar mit 3:0. Der ESV Weil feierte immerhin einen 3:0-Erfolg gegen die Berlinerinnen.