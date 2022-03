Tischtennis Testspiel unter Wettkampfbedingungen

Zwei Wochen vor dem Start ins Viertelfinale ist das Spiel in Bingen für Cheftrainer Alen Kovac und seine Mannschaft daher eine gute Gelegenheit, wieder etwas Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln.

Auch wenn der Druck weg ist, so werden die ESV-Spielerinnen die Partie nicht einfach so hergeben. Kovac will mit Ievgenia Sozoniuk, Polina Trifonova, Hana Arapovic und Janine Ebner in Bingen antreten. Die Mannschaft wird alles daran setzen, dass sich Sozoniuk nach ihrer Flucht aus der Ukraine gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen über einen Erfolg freuen kann und so vielleicht etwas vom Krieg in ihrer Heimat abgelenkt wird. Vivien Scholz und Izabela Lupulesku treten beim Turnier in Doha an, so dass Ebner den freien Platz einnehmen darf.

Das Spiel steht auch für die Gastgeberinnen unter dem besonderen Vorzeichen des Ukraine-Krieges. Denn mit Anastasia Bondareva hat die TTG eine Spielerin in den Reihen, deren Mutter aus der Ukraine stammt. „Wir haben eine Hilfsaktion gestartet mit der Versteigerung der Spieltrikots über Instagram und werden auch welche in der Halle versteigern. Damit möchten wir einen kleinen Beitrag der Solidarität und Unterstützung leisten in diesen schweren Zeiten“, sagt TTG-Teammanager Frank Liesenfeld.