Tischtennis Top 48: Eise will auf das Podium steigen

Von Marco Steinbrenner

Weil am Rhein. Wenn beim Top 48-Bundesranglistenturnier der Jungen im hessischen Usingen am Sonntag gegen 14.30 Uhr die Siegerehrung durchgeführt wird, möchte auch ein Tischtennis-Nachwuchsspieler aus Weil auf dem Podium stehen.

In Abwesenheit der vom Ausschuss für Jugendsport des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) freigestellten Cedric Meissner (TuS Celle), Fanbo Meng (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell), Kay Stumper (SV Salamander Kornwestheim) und Jannik Xu (TTC Seligenstadt) wurde Tom Eise hinter Kirill Fadeev (Borussia Dortmund) an Position zwei gesetzt.

Als Gegner in der Gruppenphase warten auf den 17-jährigen Timotius Köchling (SV Union Velbert), Til Puhlmann (TSV Rostock Süd), Jürgen Haider (TSV Schwabhausen), Nick Rother (Preetzer TSV) und Florian Kaulfuß (SV SR Hohenstein).

Die Akteure auf den Positionen eins sowie zwei qualifizieren sich für die Platzierungsrunde um die Ränge eins bis 16. Am Top 24-Bundesranglistenturnier, das am 25. und 26. November in Neckarsulm ausgetragen wird, nehmen die besten 20 Jungen aus Usingen teil.