Enya Hu spielt fürMuttenz und Weil

So wird das zehnjährige Toptalent Enya Hu, aktiv beim TTC Rio Star Muttenz, in der kommenden Runde auch in der Oberliga-Mannschaft des ESV Weil eingesetzt. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses große Talent bei uns in einigen Oberliga-Spielen einsetzen können“, sagte Abteilungsleiterin Doris Spiess. Die Zehnjährige hat unlängst bei den U13-Europameisterschaften im Einzel das Viertelfinale erreicht und hat dann gegen die zwei Jahre ältere Topgesetzte verloren. Zudem stand sie bei einem internationalen U11-Turnier auf dem Podest, holte Silber.

Drei Neue für dasVerbandsliga-Team

Auch die erste Herrenmannschaft des ESV Weil freut sich über Zuwachs. So werden der 15-jährige Schweizer Andrey Andric, der Ukrainer Andrii Lukatskyi sowie Andrics Landsmann Philipp Zeugin für den ESV-Verbandsligisten aufschlagen. Und die beiden Franzosen Victor Hamada und Steve Wogenstahl verstärken in der neuen Saison die zweite Weiler Herrenmannschaft.