Tischtennis TTC Schopfheim einer der Titelträger

Im Finalspiel der Herren B gegen den TTC Schopfheim/Fahrnau konnte für den TTC Laufenburg lediglich Spitzenspieler Bernhard Bürgin punkten. Gegen Kevin Kiefer und Jan Brutschin musste er zwar über die volle Distanz gehen, besiegte schließlich aber beide im fünften Satz. Deutlicher fielen die ersten beiden Punkte auf Schopfheimer Seite aus: Kevin Kiefer bezwang Peter Weinmann in vier Sätzen, Stefan Brutschin ließ Christian Gleichauf keinen Satzgewinn. Da Kiefer und Stefan Brutschin auch im Doppel gegen Bürgin und Weinmann stark aufspielten, gelang ihnen eine zwischenzeitliche 3:1-Führung. Schon bevor der Fünfsatz-Marathon von Kiefer gegen Bürgin beendet war, sicherte Stefan Brutschin am Nebentisch mit seinem 3:2-Sieg über Peter Weinmann den Pokalsieg der Wiesentäler. 4:2 lautet das Ergebnis, mit dem sich die Schopfheimer zufrieden zeigen: „Wir sind zur Zeit gut in Form. Es war aber klar, dass wir gute Gegner haben werden“, resümiert Mannschaftsführer Jan Brutschin. Dem Regionspokal in Haslach im Frühjahr, für den sie nun qualifiziert sind, blickt er gelassen entgegen: „Mitspielen und ein paar gute Spiele haben“ sei das Ziel.

Ebenfalls nach Haslach fahren die Herren des FC Bad Säckingen um Kapitän Kai Apel. Mit einem 4:2-Sieg über den TTC Schopfheim/Fahrnau II sicherten sie sich das Ticket für die nächste Runde. „Es war alles andere als ein eingeplanter Sieg“, zeigt sich Apel bescheiden. Nach je zwei klaren Punkten für die Wiesentäler (3:0 von Uwe Pommerening gegen Alain Bächle und 3:0 von Uwe Pommerening/Nils Ruf gegen Carmon Hesse/Kai Apel) und die Säckinger (3:0 von Carmon Hesse gegen Nils Ruf und 3:0 von Kai Apel gegen Bronislaw Nowak) unterlag Uwe Pommerening (Schopfheim) seinem Kontrahenten Carmon Hesse denkbar knapp.