Auch auf die „Zweite“ wartet in der Frauen-Oberliga eine ähnlich schwere Aufgabe. Auswärts gastieren die Weiler am Sonntag (14.10 Uhr) beim Tabellenführer des TSV Untergröningen, der die Tabelle mit 20:2-Punkten mehr als souverän anführt und als hoher Favorit in die Partie gegen die Grenzstädter geht. Der ESV Weil II liegt aktuell mit 11:11 Punkten auf dem sechsten Platz und würde mit einem Überraschungssieg am Fünftplatzierten des TTC Ketsch vorbeiziehen.