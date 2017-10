Tischtennis Ungefährdeter Sieg

15:59 Junge mit Gewaltfantasien attackiert Passanten mit Beil

St. Gallen - Mit einem Beil hat ein offenbar psychisch gestörter Junge in der Schweiz ein ahnungsloses Paar beim Spaziergang mit seinem Baby im Kinderwagen attackiert. Er verletzte fünf weitere Personen, ehe die Polizei ihn am Abend mit mehreren Schüssen niederstreckte. Die Polizisten stellten die Tatwaffe, eine kleine Axt, sicher. Die Polizei wusste seit Monaten, dass der 17 Jahre alte Lette aus Riga Gewaltfantasien hatte, sah aber keine akute Gefahr. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler aus.

15:55 Puigdemont plant persönliche Stellungnahme in Madrid

Barcelona - Im Konflikt mit Madrid will der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont Medienberichten zufolge offensichtlich in die Hauptstadt reisen und im spanischen Senat Stellung nehmen. Der Senat kommt am Freitag in Madrid zusammen, um über die von der spanischen Zentralregierung beschlossenen Zwangsmaßnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien abzustimmen. Unklar ist noch, an welchem Tag Puigdemont nach Madrid reisen könnte. Medien berichten, der Senat habe ihm den Donnerstag als Termin angeboten.