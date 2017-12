Tischtennis Vier Punkte als Ziel

Rheinfelden (dos). Zwei Siege sollen her: Zwei Verbandsliga-Begegnungen sind für die Damen des SV Nollingen am Wochenende angesetzt. Am heutigen Samstag geht es für den Tabellenneunten zum TTC Reute und ab 14.30 Uhr an die Platte, morgen dann empfängt der SVN ab 10.30 Uhr die Gäste vom TTC Blumberg in der Hebelhalle.

Die Zielsetzung ist klar: Nicht weniger als vier Punkte sollen gegen die beiden Tabellenletzten her. Das bestätigt auch Petra Kaufmann, die sich sehr optimistisch äußert. Das Team wird an beiden Tagen wieder mit Lisha Wang am Start sein, die Claudia Hackl ersetzen wird.

Zusammen mit Petra Kaufmann, Adelina Bejtaga und Nicole Weber soll der Neuzugang also für die Erfolge beim Schlusslicht und zuhause gegen den Vorletzten sorgen.