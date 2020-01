Tischtennis Volle Halle beflügelt die Mädels

Weil am Rhein. Heimspiele sind immer etwas Besonderes. Vor allem dann, wenn viele Zuschauer auf der Tribüne Platz nehmen und die eigenen Akteure entsprechend anfeuern. „Das gibt einem natürlich noch einmal mehr Motivation“, weiß Alen Kovac. Der Coach der Zweitliga-Frauen des ESV Weil freut sich deshalb auf die Partie am Sonntag in der Turnhalle der Leopoldschule.

Gut 90 bis 100 Fans würden sich zu den Auftritten der Weilerinnen immer wieder einfinden. Das findet Kovac klasse. „Wenn die Halle voll ist, dann ist das eine tolle Atmosphäre“, weiß er. Das ist nicht überall der Fall. Zu Gast in Weil ist an Spieltag zehn der TTC Langweid. Das Team aus dem Landkreis Augsburg rangiert in der Tabelle auf Platz sechs.