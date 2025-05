Tischtennis: Weil lässt FSV alt aussehen

Der Anschlusstreffer (51.) von Serkan Korkmaz nach einem Foul von David Groß war aber nur ein kurzes Aufbäumen gegen die drohende Niederlage. Danach hatte der SV Weil das Derby wieder im Griff und feierte letztlich einen auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg.

Erneut war es Samardzic, der nach 66 Minuten auf 3:1 erhöhte. Der wieder in vorderster Front agierende Maximilian Maier trug sich in der 78. Minute beim 4:1 erneut in die Torschützenliste der Blauen ein. Und Stöhr machte in Minute 81 mit dem 5:1 den Deckel drauf. Mit breiter Schulter verließen die Weiler Spieler den Rheinfelder Rasen.