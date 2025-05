Tischtennis: Weil unter Wert geschlagen

Nicht weniger als vier Matches gingen in der überfüllten Schulsporthalle der Leopoldschule an Weinheim. Lediglich eines gewann der Gastgeber. Weils Nummer eins Anna Hursey setzte sich in ihrem ersten Einzel gegen Weinheims Nummer zwei Yuan Wan in fünf Sätzen durch. Und die Waliserin dominierte dann nach 1:2-Satzrückstand in den Durchgängen vier und fünf.

Der Akt auf dem Drahtseil begann schon im Doppel. Während Hursey/Ievgeniia Sozoniuk gegen Weinheims Top-Doppel Tung-Chuan Chien/Wan mit 1:3-Sätzen den Kürzeren zog, führten Daniela Ortega und Kornelija Riliskyte nach drei Sätzen mit 2:1. Vor allem Riliskyte spielte in Satz eins und drei groß auf. Doch dann ließ die Litauerin nach, verschlug etliche leichte Bälle. Ortega konnte diese Schwäche letztlich nicht kompensieren, und Ece Harac und Mateja Jeger holten mit ihrem Fünfsatz-Erfolg den zweiten Siegpunkt für Weinheim.