Tischtennis: Weil weist weiteren Spitzenklub in die Schranken

Die Grenzstädterinnen setzten sich am Sonntag in der proppenvollen Sporthalle der Leopoldschule mit einer erneut beeindruckenden Vorstellung gegen den TSV 1909 Langstadt mit 6:3 durch. Und das ohne ihre Spitzenspielerin Anna Hursey. Die Waliserin weilte bei einem internationalen Turnier in Singapur. Allerdings fehlte auch beim Gegner aus dem hessischen Langstadt mit Orawan Paranang die Top-Akteurin.