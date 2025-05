Tischtennis: Weilerinnen schaffen das Wunder

Wahnsinn, einfach Wahnsinn, was am Freitagabend in der Sporthalle der Leopoldschule und am Sonntag im südhessischen Langstadt abgegangen ist. Zweimal wuchsen die Weilerinnen über sich hinaus, setzten sich gegen den favorisierten Gegner mit 5:5 und 6:3 durch. „Einfach unglaublich, was die Mädchen geleistet haben. Das war absolut historisch. Jetzt ist der ESV Weil auf der nationalen Tischtennis-Landkarte eine große Nummer“, jubelte Sportchef Serge Spiess.