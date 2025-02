„Nach ihrer bislang sehr starken Saison hätten wir Daniela auch in der kommenden Spielzeit bei uns gesehen, aber sie hat von einem anderen Verein ein lukratives Angebot erhalten. Da konnten wir nicht mithalten“, informierte Spiess. Er ist zuversichtlich, dass man adäquaten Ersatz für Ortega finden wird. „Wir haben da schon etwas im Auge.“

Zurück zum Match: Der ESV Weil, der in der Vorrunde in Berlin 6:4 gewonnen hatte, wird das Heimspiel gegen den Meister in Bestbesetzung bestreiten. Über die Aufstellung wird sich natürlich Coach Kovac noch so seine Gedanken machen. In dieser Hauptrunden-Saison haben die Berlinerinnen nur selten in stärkster Aufstellung gespielt. So darf man gespannt sein, in welcher Besetzung der Meister diesmal in Weil antritt.