Tischtennis Weist und Kiefer jubeln

Von Mirko Bähr

65 Teilnehmer sind in 13 Konkurrenzen bei den Bezirksmeisterschaften der Aktiven an die Platten gegangen. In der Sporthalle an der Egerstraße in Weil am Rhein ging es um die Oberrhein-Titel. Kevin Kiefer vom TTC Schopfheim/Fahrnau kletterte bei den Herren A ganz oben aufs Podest, Sarah Weist (TTC Albtal) wurde bei den Damen ihrer Favoritenrolle gerecht.

Weil am Rhein. Mit der Resonanz waren die Ausrichter nicht ganz zufrieden. In den Vorjahren waren immerhin um die 80 Tischtennis-Cracks am Start. Die Gründe lagen auf der Hand. Oder besser im Kalender. Denn: der 11.11. ist natürlich für alle Fasnächtler Pflichtprogramm. Aber auch vereinsinterne Helfereinsätze sorgten für etwas weniger Teilnehmer als sonst.

Die Starterinnen und Starter kamen aus dem gesamten Bezirksgebiet. Albtal und St. Blasien waren genauso vertreten, wie das Wiesental oder der Dinkelberg. Erst in der Gruppenphase wurde um den Einzug in die K.o.-Runde gestritten. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten neben Doris Spiess Marcel Braun (Staffel- und Pokallleiter) sowie Uwe Neininger, der Vize-Chef des Bezirks und Staffelleiter.

Kevin Kiefer vom TTC Schopfheim/Fahrnau setzte sich bei den Herren A im Finale gegen den Laufenburger Salko Alajbegovic durch, während Tobias Weissenberger (SV Eichsel) wenig überraschend bei den Herren B die Nase vorn hatte. Sarah Weist vom TTC Albtal ließ in der Damen-Konkurrenz Franziska Schwarz (TTC Schopfheim/Fahrnau) hinter sich.

Die A-Konkurrenz im Herren-Doppel ging an Uwe Pommerening/FelixScalzillo (TTC Schopfheim/Fahrnau/TTC Karsau), während Sarah und Selina Weist (TTC Albtal) im Damen-Doppel nicht zu bezwingen waren (alle Ergebnisse siehe unten).