Tischtennis Wichtigstes Spiel der Saison

Die Gäste aus Bingen zählen in diesem Jahr als Abstiegskandidat Nummer eins in der Bundesliga. Daran ändert auch die Verpflichtung der ehemaligen russischen Nationalspielerin Elena Kuzmina nichts. Trotzdem ist der Gegner gefährlich und Kovac will eine Pleite auf jeden Fall verhindern. Denn mit zwei Niederlagen stehen die Weilerinnen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Mit dem ersten Saisonsieg würde die Situation sich wesentlich besser darstellen. „Es ist ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Spiel für uns in dieser Saison“, betont Kovac die Bedeutung des Matches. „Bingen ist Abstiegskandidat und hat schon ein Spiel in dieser Saison gewonnen.“

Sollte Bingen tatsächlich das Unmögliche möglich machen, würden sie schon vier Punkte vor den ESV-Damen stehen. Eine Konstellation, die Kovac unbedingt vermeiden will. Am Sonntagnachmittag setzt er daher mit Hana Arapovic, Polina Dobreva, Ievgeniia Sozoniuk und Izabela Lupulesku auf den nominell stärksten Kader, der dem ESV Weil in dieser Saison zu Verfügung steht. Vivien Scholz nimmt an einem Turnier in Slowenien teil.