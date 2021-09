Tischtennis Wieder auf Titelkurs?

Weil am Rhein (dos). Das Team war in der vergangenen Saison in seinem ersten Jahr in der Oberliga gleich auf Meisterschaftskurs. Doch es nutzte nichts. Und so war es wirklich Pech, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Spielsaison abgebrochen werden musste. Ein wahrscheinlicher Aufstieg in die Regionalliga war dahin.

Im zweiten Anlauf will die Bundesliga-Reserve nun versuchen, weiterhin eine gute Rolle in der Oberliga zu spielen. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Spitzenspielerin Olga Lazarkova ein großes Fragezeichen. Die Weißrussin, die bis vor kurzem in Deutschland ihr Domizil hatte, lebt momentan in Russland, und es ist ungewiss, wann sie wieder nach Deutschland einreisen und das Team unterstützen kann.