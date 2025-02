Perfekter Lauf zum Titel Meisterstück für WM-Gold: Preuß weint am Ziel ihrer Träume

Preuß ist die erste deutsche Weltmeisterin in der Verfolgung seit Denise Herrmann-Wick 2019 in Östersund. Insgesamt ist es ihre zehnte WM-Medaille und ihr zweiter Titel nach Staffel-Gold 2015 in Kontiolahti. "Man hat immer mal wieder kurz den Glauben verloren", sagte Preuß. Oft war sie knapp an den Podesträngen gescheitert und ohne Edelmetall geblieben. "Es hat immer mal wieder was gefehlt. Dass es jetzt so läuft, da bin ich so dankbar und glücklich, ich kann es noch gar nicht so richtig glauben", sagte sie.

Preuß war mit hohen Erwartungen in den Schweizer Kanton Graubünden gereist. Und sie lieferte ab. Inklusive der WM stand sie nun schon in 12 von 16 Einzelrennen auf dem Podest. Es ist längst ihr bester Winter überhaupt. Wie ihr Lebensgefährte Simon Schempp, Massenstart-Weltmeister von 2017, hat sie nun auch einen großen Einzeltitel in ihrer Vita stehen.

Eine Operation brachte Besserung

Jahrelang warfen die Bayerin Infekte und Erkrankungen immer wieder zurück, sie musste auf Weltmeisterschaften verzichten und Saisons früher beenden. Erst eine Operation der Nasennebenhöhlen im vergangenen Jahr nach dem Saisonende brachte die erhoffte Besserung. Preuß ist lockerer, weiß um ihr Können und strahlt das auch aus. Und sie erntet endlich den Erfolg ihrer jahrelangen Plackerei. Preuß ist zudem Vorbild für die junge Generation.