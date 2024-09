In einer spannenden Meisterschaftsrunde hat die zweite Vereinsmannschaft des Bahnengolf-Sportvereins Inzlingen (BSVI) den Meistertitel in der Bahnengolf-Landesliga Baden nach Inzlingen gebracht. Nach dem ersten Spieltag der Saison 2024 in Ohlsbach hatte die BSVI-Mannschaft nach den Niederlagen gegen Ohlsbach, Rheinau-Freistett und Weinheim zunächst die rote Laterne in Besitz.